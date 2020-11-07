كلب مسعور ينهش رضيعاً مصرياً حتى الموت في الإسكندرية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نهش كلب مسعور جسد رضيع لم يتجاوز عمره شهراً واحداً، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية في مصر، ما أدى إلى وفاته، فيما أصيبت أمه أثناء محاولتها إنقاذه.

وتلقى قسم شرطة العامرية بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع طفل رضيع هاجمه كلب مسعور، ونهش جسده وأصابه بإصابات بالغة في الرأس والرقبة وتوفي، فانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وفاة الطفل (م.م.ج - 30 يوماً)، إثر إصابته بجروح في الرأس والرقبة ومختلف أنحاء الجسم، وإصابة والدته بجروح في ذراعها اليمنى.

وبسؤال والد الطفل حول الحادث، أكد أنه أثناء وجود زوجته في منزلها بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة طفلهما الرضيع وعقره في الرأس والجسم وتوفي.

وأضافت الأم، في التحقيقات، أنه أثناء محاولتها إنقاذ طفلها من الكلب عقرها هي الأخرى في ذراعها اليمنى، ما أدى إلى إصابتها، وقالت إنها استغاثت بالجيران الذين طاردوا الكلب وقتلوه.

وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة العامرية (ثان)، وأمرت النيابة العامة باستدعاء والدَي الطفل لسؤالهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.