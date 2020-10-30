"جيف بيزوس" يخسر 7 مليارات دولار فى يوم واحد

نشر مؤشر"بلومبيرغ" للمليارديرات (BBI) أن مؤسس "أمازون" جيف بيزوس الذي يعد أغنى رجل في العالم، خسر 6.8 مل مليار دولار يوم الاربعاء الماضي.

كما خسر مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مارك زوكربيرغ ايضا حوالى 5.75 مليار دولار، وكذلك مؤسس شركة "تسلا" و SpaceX، إيلون ماسك حوالى 4.24 مليار دولار.

ووفق الموقع، فقد انخفض إجمالي ثروة أكبر 10 مليارديرات في العالم بمقدار 37.36 مليار دولار في يوم واحد نتيجة الانهيار في البورصات العالمية.

من جانبها، نشرت مجلة "فوربس" الأميركية أن ثروة أغنى عشرة أشخاص في العالم انخفضت بمقدار 34 مليار دولار في اليوم.

وحسب المجلة، فقد خرج زوكربيرغ من صفوف الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على 100 مليار دولار، وانتقل المستثمر وارن بافيت إلى المركز السابع في قائمة أغنى أغنياء العالم، خلف رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.



ويرجع انخفاض ثروة المليارديرات إلى عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الذعر الذي يمكن ان تتسبب به الموجة الثانية من وباء كورونا، بما في ذلك وول ستريت، لتنخفض مؤشرات الأسهم الأميركية في حدود 4%.