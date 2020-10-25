خطوات مراسلة الأصدقاء في فيس بوك من حساب انستغرام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة فيس بوك في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن البدء بدمج تطبيق مسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق إنستغرام للعمل من خلال منصة واحدة، مما يتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين في هاتفه، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وقد بدأت الشركة الآن بطرح هذه الميزة للمستخدمين، وتعمل ميزة المراسلة عبر التطبيقين في كلا الاتجاهين مما يعني أنه يمكنك إرسال الرسائل من ماسنجر إلى الأصدقاء في إنستغرام، أو إرسال الرسائل من إنستغرام إلى أصدقائك في ماسنجر.

ولكن هناك بعض القيود، إذ يمكنك فقط مراسلة الأشخاص فقط في فيس بوك من خلال حساب إنستغرام، ولن يمكنك إرسال رسائل إلى المجموعات في ماسنجر أو صفحات فيسبوك، وفي تطبيق ماسنجر يمكنك إرسال رسائل إلى أي حساب في إنستغرام، وليس مجموعات إنستغرام التي لديك في خدمة الرسائل المباشرة.

ولإرسال الرسائل لأصدقاء فيس بوك من تطبيق إنستغرام يجب اتباع الخطوات التالية:

1- الحصول على أحدث نسخة من انستغرام وفيس بوك.

2- الضغط على أيقونة الرسائل في تطبيق انستغرام الموجودة في الزاوية اليمنى.

3- تحديد اسم الشخص المراد مراسلته.

4- أثناء الكتابة؛ ستظهر النتائج في الأسفل في أقسام مختلفة، حيث سيظهر الأشخاص الآخرون في إنستغرام في الجزء العلوي، ويتبعهم قسم (أصدقاء فيس بوك) Facebook Friends، اضغط على اسم الشخص الذي تبحث عنه إذا ظهر، أو اضغط على خيار (إظهار الجميع) See All لمشاهدة المزيد من نتائج فيس بوك.

5- بمجرد أن تقوم بالضغط على اسم الشخص الذي تريد مراسلته، سترى رسالة في أعلى الشاشة تقول "أنت تراسل حساب فيس بوك". يمكنك الآن إرسال رسالة وسيشاهد صديقك إشعار مماثل.

وستطرح فيس بوك هذه الميزة تدريجيًا للجميع.