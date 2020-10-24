مدون روسي يحرق سيارته المرسيدس بقيمة 13 مليون روبل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام المدون الروسي، ميخائيل ليتفين، بإشعال النيران في سيارته ماركة "مرسيدس GT63"، والتي تبلغ قيمتها 13 مليون روبل مايعادل 170 ألف دولار.

ونشر المدون الفيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب"، ليحقق إلى الآن نحو 3 ملايين مشاهدة.

ويظهر في الفيديو ليتفين وهو يقود سيارته في حقل، قبل أن يسكب عليها البنزين ويشعل النيران.

وقال معلقا خلال ذلك: "في رأيي، الفكرة - النار! هذا كل شيء".

ولم يحدد ليتفين، في الفيديو سبب تصرفه الغريب هذا.

وأوضح ليتفين، أنه اشترى السيارة في مايو 2019، عقب مرور الوقت بدأت الأعطال تظهر بشكل مستمر، لينشب خلاف بينه وبين وكيل بيع السيارات.