كويتي يحاول قتل والدته بسبب حلم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حاول كويتى قتل والدته بسبب رؤيته لها في الحلم تصنع له سحرا، بمنطقة السالمية بمحافظة حولي.

وقد تمكن رجال الأمن من السيطرة على الشاب، وإنقاذ والدته بعد توجههم إلى مكان الحادثة بناء على بلاغ ورد إليهم يفيد بوقوع جريمة شروع في القتل.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن رجال الأمن تمكنوا من إقناع الشاب برمي السكين التي كان يحاول قتل والدته بها، ليتم السيطرة عليه وإحالته إلى قسم الشرطة .

فقا للتحقيقات كسر الشاب باب الشقة وشرع بقتل والدته لمشاهدتها في الحلم تصنع له سحرا، ما دفعه لارتكاب فعلته .

وامتنعت والدة الشاب عن تسجيل قضية ضد ابنها، لتشير إلى أنه كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب أول وتم فصله في فبراير الماضي ويتعالج في مستشفى الإدمان".