كشف هوية قاتل فتاة.. بعد 36 عاماً على وقوع الجريمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أتاح الحمض النووي تحديد هويّة قاتل فتاة، في التاسعة من العمر، بعد 36 عاماً من اختطافها وقتلها، في قضية هزّت مشاعر الكنديين سنة 1984، وأفضت إلى إدانة رجل بريء، حسب ما أعلنت شرطة تورونتو.

وأوضح المحقّقون أنهم اكتشفوا هويّة القاتل، بعد إرسال عيّنة من الحمض النووي في سائله المنوي، أخذت من الملابس الداخلية للفتاة، إلى مختبر أميركي متخصص أعطاهم اسم كالفن هوفر، الذي توفّي سنة 2015.

وقد أقدم هذا الرجل، البالغ من العمر 28 عاماً، وقت الأحداث على الانتحار، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية عدة، وهو كان مقرّباً من عائلة الفتاة.

وكانت كريستين جيسوب قد خطفت بعد مغادرة منزلها في كوينزفيل (شمال تورونتو)، في الثالث من أكتوبر 1984، ثم اغتصبت وقتلت بطعنات سكين بالقرب من تورونتو. وعثر على جثّتها في حقل على بعد نحو 50 كيلومتراً، بعد ثلاثة أشهر.

وأوقف غي بول موران، أحد جيران عائلة الضحية، في عام 1985، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وهو لطالما جاهر ببراءته قبل تبرئته، وإطلاق سراحه في عام 2015، بالاستناد إلى تحاليل للحمض النووي.

وحصل من حكومة أونتاريو على مبلغ قدره 1,25 مليون دولار، تعويضاً عن هذا الخطأ القضائي.

وأعرب موران، الذي أبلغته شرطة تورونتو، شخصياً، بهذا النبأ عن ارتياحه لتبييض سمعته. وهو قال: «لطالما أملت أمراً كهذا، فالنظام القضائي تخلّى عنّي، لكن العلم أنقذني».