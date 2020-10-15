سيدة تقطع 49 ميلاً بدلاً من 26 في ماراثون لندن الافتراضي بسبب عطل تقني في بريطانيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قطعت سيدة 38 عاماً، مسافة 49 ميلاً بدلا من 26 ميلاً في ماراثون لندن الافتراضي، بعد أن توقف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على تطبيقها عن العمل.

وانتهى الأمر بالسيدة بالمشي 15 ساعة متواصلة دون علمها أن التطبيق يعمل بشكل متقطع، إلا أنها كانت مصرة على إكمال السباق، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وعند عودة السيدة لمنزلها، درست الخريطة لتدرك أنها سافرت 49 ميلا.

واستخدم 38 ألفا من المشاركين تطبيقا لتتبع مساراتهم الفردية ضمن ماراثون لندن بعد أن أجبر فيروس كورونا على إلغاء حدث هذا العام في شوارع العاصمة.