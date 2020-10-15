وفاة طفلة أجبرت على القفز في الترامبولين لعدة ساعات بأميركا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفيت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بعد أن أجبرت على القفز على الترامبولين لعدة ساعات متتالية كعقوبة قاسية من أبويها غير البيولوجيين في تكساس الأميركية.

ويواجه الوالدان تهمة القتل بعد اعتقالهما بسبب وفاة ابنتهما الصغيرة، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وأعلن عن وفاة الفتاة الصغيرة في منزل الزوجين في 29 أغسطس بعد أن استجابت الشرطة لمكالمة طوارئ، وقالت الشرطة إن الوالدين أجبروا الفتاة على القفز على الترامبولين لفترة طويلة من الوقت كعقاب، ولم يسمحوا لها بأي ماء وطعام على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية على سطح معدات اللعبة.

ومن غير الواضح سبب معاقبة الفتاة بهذه الطريقة.