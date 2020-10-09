شركة صينية تكافئ موظفيها بأكثر من 4000 سيارة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

منحت شركة صينية، تعمل في مجال الحديد والصلب، موظفيها هدايا، عبارة عن 4116 سيارة فاخرة، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 74 مليون دولار.

وقامت الشركة بتنظيم حفل كبير، وزعت فيه السيارات على موظفيها، بهدف دعمهم للحفاظ على الوتيرة الإنتاجية نفسها للسنوات القادمة، حيث تمكنت الشركة، للعام الخامس على التوالي، من تخطي قيمة الأرباح السنوية.

وبلغت قيمة هذه السيارات 500 مليون يوان، أي ما يعادل 74 مليون دولار، ولم تتوقف هدية الشركة عند ذلك، بل تعهدت، أيضاً، بتحمل تكاليف ترخيص وتأمين وضرائب هذه السيارات عن الموظفين لمدة خمس سنوات.