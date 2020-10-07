شركة عراقية تعرض دفع رواتب الموظفين بالأسمنت بدلا من النقود

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الشركة العامة للسمنت في العراق، عن اتجاهها بصرف 5 أطنان من الأسمنت لموظفيها بدلا من رواتبهم المتأخرة.

وأظهرت الوثيقة الصادرة، عن وزارة الصناعة، أن الشركة ستوفر الأسمنت للموظفين الذين يرغبون بذلك بسعره الرسمي، على أن يتم استقطاع مبلغ 50 ألف دينار عراقي (حوالى 42 دولارا أميركيا) شهريا من راتب الموظف.

وتداول مدونون هذه الوثيقة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقين معها عبارات ساخرة، وأخرى تشير إلى تردي الأحوال التي وصلت لها البلاد في ظل الحكومات الفاشلة، بحسب التعليقات.



من جانبها، أعلنت وزارة الصناعة، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، و قال مدير الإعلام في الوزارة مرتضى طالب في تصريحات صحافية، إن مدير الشركة العراقية للسمنت أصدر الوثيقة، الإثنين، قبل أن يتم إلغائها في اليوم ذاته.

وأشار طالب إلى أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بهذا الصدد