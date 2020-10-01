"سفاح تويتر" يقر بقتل 9 أشخاص وتقطيع جثثهم

صورة التقطت لشيرايشي في سيارة الشرطة بعد القبض عليه في 2017

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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أقر رجل أطلق عليه لقب "سفاح تويتر" بعدما قتل وقطّع جثث تسعة أشخاص إثر استدراجهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان، أمس الأربعاء أمام محكمة في طوكيو بارتكابه الجرائم، على ما أفادت "يورونيوز" نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية العامة أن تاكاهيرو شيرايشي، البالغ 29 عاما، متهم بأنه خزّن الجثث المقطعة لضحاياه داخل ثلاجات، لم يعترض على أي من تهم القتل الموجهة إليه، مؤكدا أنها "صحيحة كلها".

وكانت الشرطة اليابانية قد عثرت  سنة 2017  داخل منزل تاكاهيرو شيرايشي، على تسع جثث مقطعة الأوصال مع ما لا يقل عن 240 قطعة عظام مخبأة داخل ثلاجات وعلب للعدة مع محاولته إخفاء الأدلة من خلال رشها بمواد مخصصة لإطعام القطط.

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