طرد 5 ببغاوات من حديقة بريطانية بسبب شتائمها للزوار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طردت حديقة لينكولنشاير البريطانية للحياة البرية، خمس ببغاوات من العرض العام، بعد أن بدأت في توجيه الشتائم للزوار والموظفين.

وقال ستيف نيكولز، الرئيس التنفيذي للحديقة، إن“ الأمور سارت في البداية على ما يرام، ولم يكن يقلقنا بشأن هذه الببغاوات الأفريقية، سوى تعاملها المحتمل مع الأطفال“.

وأضاف، أن هذه الببغاوات الأفريقية الرمادية، المسماة إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، جرى التبرع بها للحديقة من خمسة مالكين مختلفين في الأسبوع نفسه. لكن الموظفين لاحظوا، أن الطيور تتشارك في الميل إلى الطيران، بعيدًا عن مكانها المفترض.

وقال نيكولز: لقد بدأت الببغاوات في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية، تتشارك بترديد شتائم للزوار والعمال بكلمات بذيئة، وهي كلمات مختصرة من عدة أحرف، ويسهل على الببغاء حفظها وترديدها.