أب يغرق ابنه في البحر من اجل الحصول على أموال التأمين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام أب صيني برمى ابنه الذي يعاني إعاقة ذهنية في البحر، جنوبي الصين، في محاولة للحصول على أموال التأمين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أن الأب الذي عرف باسم يانغ (68 عاما) حاول في البداية إنكار الواقعة، لكن كاميرات المراقبة أظهرته وهو يدفع ابنه البالغ من العمر 38 عاما نحو البحر في إقليم هاينان، حيث لقي الشاب مصرعه غرقا وعثر على جثمانه لاحقا.

وقدم الأب بلاغا للشرطة، يدعي فيه أن ابنه سقط عن طريق الخطأ في البحر، واختفى.

لكنه اعترف بالواقعة في وقت لاحق، بعد أن كشفت الكاميرات حقيقة الواقعة، وقال إن ابنه "كان يشكل عبئا ثقيلا على الأسرة"،

كما اعترف المتهم بسعيه للحصول على أموال التأمين ضد الحوادث، والذي اشتراه لابنه العام الماضي.