استخراج هاتف محمول من معدة مصري بعد شهور من ابتلاعه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استخرج أطباء مستشفى جامعة بنها، جهاز هاتف محمول من معدة الشاب المصري، «ح. ر» (28 عاماً)، من مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية (دلتا مصر) بعد مرور 7 أشهر على ابتلاعه. حسبما اوردته صحيفة «الشرق الاوسط».



وقال الدكتور محمد شولح، الطبيب المشرف على العملية الجراحية بالمستشفى، لـ«الشرق الأوسط»: «استقبلنا الشاب وهو في حالة إعياء تامة وبسؤاله عن الأسباب، أخبرنا أنه ابتلع جهاز هاتف محمول قديم منذ 7 أشهر وظن أنه سوف يخرج منه عبر طريق الجهاز الهضمي، ولم يبلغ أحداً من الأطباء أو أسرته بذلك قبل حضوره للمستشفى».

وأضاف أن «الأشعة التلفزيونية التي تم إجراؤها أكدت وجود الهاتف في معدته، قبل أن يتم استخراجه الثلاثاءالماضي ». وأكد أن حالته الصحية باتت مستقرة بعد العملية الجراحية.

وسلم الفريق الطبي الجهاز المحمول لقسم الشرطة بالمستشفى بعد استخراجه كإجراء روتيني معتاد.