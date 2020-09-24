صندوق تبريد سمك ينقذ صياداً من الموت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثرت فرق الإنقاذ في مالوكو الإندونيسية على صياد سمك (46 عاماً) أمضى 3 أيام ينجرف في البحر، دون طعام وماء، متشبثاً بصندوق تبريد كان يضع فيه السمك. ونُقل إلى المستشفى بعد وصوله إلى ميناء قريب. وكان يتضور جوعاً وجفافاً من نقص المياه.

و غادر أودين ديمان البالغ من العمر 46 عامًا منزله لصيد بعض المأكولات البحرية لبيعها ولم يعد.

وقامت أسرة الصياد بإبلاغ الشرطة بعد 24 ساعة، ونشروا فريق بحث لاستكشاف المنطقة والمياه المحيطة، في البداية لم ينجحوا في العثور عليه بعد أن قاموا بدوريات في المنطقة التي عادة ما يصطاد فيها أودين والصيادون المحليون الآخرون.

واستطاع الصياد النجاة عبر التشبث بوعاء تبريد السمك برتقالي اللون عندما رصده فريق الإنقاذ، بينما كان يتضور جوعًا وجفافًا من نقص المياه، إذ جرى نقله إلى المستشفى بعد وصوله إلى ميناء قريب.

من جانبه، قال رئيس فريق الإنقاذ محمد عرفة “لسنا متأكدين بعد كيف نجا من دون طعام وماء لمدة 3 أيام، لكنه رجل محظوظ”.