بسبب "كورونا".. أوبرا متروبوليتان في نيويورك ستظل مغلقة لعام آخر

المصدر: نيويورك - رويترز

ألغت أوبرا متروبوليتان الشهيرة في نيويورك موسمها المقبل بالكامل يوم الأربعاء وقالت إنها ستظل مغلقة حتى سبتمبر 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في بيان "نأسف لإبلاغكم أن أوبرا متروبوليتان اتخذت القرار الصعب للغاية بإلغاء موسم 2021-2020 بأكمله، بناء على نصيحة مسؤولي الصحة الذين يقدمون المشورة لمركز ميت آند لينكولن"، حيث مقر الأوبرا.

ويفرض فيروس كورونا تحديات لم يسبق لها مثيل على الأماكن التي تقدم عروض الترفيه الحية. وقرر مشغلو المركز أنه لا يمكنهم استئناف العروض بينما يشكل الفيروس خطرا.

ويهدف مشغلو مسارح برودواي، وهي من أكبر مناطق الجذب السياحي في نيويورك، حاليا إلى معاودة فتحها في يناير 2021.