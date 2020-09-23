بالأشعة فوق البنفسجية .. روبوتات تقتل "كورونا" داخل محطة قطارات في لندن

المصدر: لندن - رويترز

تجوب أجهزة روبوت قادرة على قتل فيروس كورونا المستجد باستخدام الأشعة فوق البنفسجية محطة سانت بانكراس إنترناشونال إحدى أكبر محطات السكك الحديدية في لندن لاستعادة ثقة العملاء في سلامة النقل.

وفي هذا الخصوص قال رئيس العمليات وهندسة المحطات في خط هاي سبيد وان تشانيل للسكك الحديدية جاي نيوتن: "الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو كسب ثقة العملاء".

وأضاف "نحن أول محطة قطارات تجلب هذا النوع من التكنولوجيا لأننا نريد السماح للناس باستخدام محطة القطار بأمان.. والعودة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعي".

وقالت المحطة إن الروبوتات تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتمشيط مناطق واسعة دون الحاجة إلى المواد الكيماوية المطهرة مضيفة أن هذه التكنولوجيا قادرة على قتل مئة بالمئة تقريبا من البكتيريا والفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا على الأسطح وفي الهواء المحيط خلال دقائق.

ومحطة سانت بانكراس إنترناشونال هي المحطة التي ينتهي عندها خط يوروستار مع باريس وبروكسل وأمستردام وهي متصلة أيضا بستة من خطوط قطارات الأنفاق في لندن.