شاب سوري ينتحر حزنا على والده الذي فقد في انفجار مرفأ بيروت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم فتى سوري على الانتحار شنقا في منزله، وذلك حزنا على والده المفقود منذ انفجار مرفأ بيروت .

وشنق الفتى المراهق حافظ كرم نفسه في منزله بقرية تلدرة التابعة لمدينة سلمية بمحافظة حماة وسط البلاد.

وذكرت قناة "الحرة" أن كرم البالغ من العمر 17 عاما كان لايزال طالبا في المرحلة الثانوية، قد تغيرت حياته بشكل كبير بعد الانفجار الكبير الذي هز بيروت، ونجم عنه فقدان الأخبار عن والده وعدم معرفة مصيره حتى الآن.

وقالت المصادر إن عدم معرفة مصير الأب تسبب بضياع كبير للابن المراهق الذي وجد نفسه بدون أي معونة مادية ولاسيما أن أمه ربة منزل ولا تعمل.