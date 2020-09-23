هل للنظارات دور في صدّ هجمات كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع Live Science بحثا علميا لخبراء صينيين توصّل إلى أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات ربما يكونون أقل عرضة للإصابة، وفقا لما نشره موقع Live Science.

وقام الباحثون في الدراسة بتحليل المعلومات من 276 مريضاً في مستشفى بمقاطعة هوبي الصينية، ووجدوا أن حوالي 6% فقط كانوا يرتدون النظارات لأكثر من 8 ساعات يومياً، وأنهم جميعاً يعانون من قصر النظر أو قصر النظر.

وكتبت الأستاذة المساعدة للطب وعلم الأوبئة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز،البروفيسورة ليزا ماراغاكيس، والتي لم تشارك في الدراسة، في افتتاحية مصاحبة لنتائج البحث المنشورة في دورية JAMA Ophthalmology، قائلة إن النتائج "تحفز على إجراء مزيد الأبحاث وتثير احتمال أن استخدام حماية العين من قبل عامة الناس ربما يوفر درجة معينة من الحماية من الإصابة بعدوى كوفيد-19".

فيما حذّر البروفيسور ماراغاكيس بدوره، من أنه من السابق لأوانه التوصية بأن يرتدي الجميع نظارات أو نظارات واقية أو واقيات للوجه في الأماكن العامة، إلى جانب كمامات الوجه التي يتم ارتداؤها بالفعل للحماية من فيروس كورونا المُستجد.

وتبرر ماراغاكيس توصياتها قائلة إن الدراسة صغيرة نسبيًا وتضمنت مرضى في مستشفى واحد فقط، مشيرة إلى أن ما يهم بالفعل هو أن الدراسة وجدت ارتباطًا فقط ولكن لا يمكن أن تثبت علاقة "السبب والنتيجة" بين ارتداء النظارات والوقاية من مرض كوفيد-19.

ومن هذا المنطلق، دعت ماراغاكيس إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج، ولتحديد "ما إذا كان هناك أي فائدة إضافية لارتداء النظارات أو غيرها من أشكال حماية العين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى ارتداء القناع والتباعد الجسماني، لتقليل خطر الإصابة.

في المقابل، لم يقم الباحثون بدراسة سبب تقليل النظارات من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، لكنهم افترضوا أن ارتداء النظارات يثني الناس عن لمس أعينهم، مما يقلل من فرص انتقال الفيروس من الأيدي إلى العيون. ومن المعروف أن خلايا العين لديها مستقبلات تسمح لفيروس سارس-كوف-2، المسبب لمرض كوفيد-19، بدخول الجسم؛ وأنه تم اكتشاف وجود الفيروس في عيون مرضى كوفيد-19.