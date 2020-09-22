روسيا.. لا آثار جانبية للقاح كورونا الصينى على المتطوعين
أعلنت شركة الأدوية الروسية بتروفاكس أن المتطوعين لم يبلغوا عن أي "آثار جانبية" بعد تلقي لقاح فيروس كورونا الصيني كجزء من التجارب السريرية واسعة النطاق، و أطلقت Petrovax التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح الصيني المرشح ، d5-nCoV ، الذي طورته CanSino Biologics والذراع البحثي للجيش الصيني ، على المجموعة الأولى من المجندين في موسكو.
ووفقًا لصحيفة The Moscow Times ، وافقت روسيا الشهر الماضي على تجارب المرحلة الثالثة للقاح الصيني لكورونا حتى الآن ، قالت الشركة إنها تلقت أكثر من 3000 طلب للحصول على اللقاح ، والذي يُنظر إليه على أنه أحد العشرات من المرشحين المحتملين في مراحل مختلفة من التطوير في جميع أنحاء العالم.
وأضافت الشركة أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح d5-nCoV من المتوقع أن يطوروا أجسامًا مضادة واستجابة مناعية خلوية لفيروس كورونا ، وهو الفيروس الذي يسبب مرض فيروس كورونا، وقالت الشركة الروسية إن المشاركين في التجربة سيخضعون للإشراف المباشر لمدة شهر تقريبًا ، مع أربعة اختبارات مؤقتة وجهاً لوجه ، مضيفة أنهم سيخضعون أيضًا لفحص مراقبة بعد ستة أشهر.
وقال التقرير ان بتروفاكس تتوقع نتائج اولية من التجارب في وقت ما في نوفمبر ، وأوضحت الشركة الروسية إنها تخطط لإنتاج أكثر من 4 ملايين جرعة شهريا هذا العام وما يصل إلى 10 ملايين جرعة شهريًا في عام 2021 ، بمجرد تسجيل اللقاح الصيني في روسيا.