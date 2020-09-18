السجن 12 عاما و 2 مليون دولار غرامة لطبيب امريكي بسبب "مزحة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حكمت محكمة أمريكية على طبيب أسنان في ألاسكا بالسجن 12 عامًا وغرامة 1.9 مليون دولار، بعد مزحة اعتبرتها المحكمة ”تهورا خطيرا، وتهديدا لحياة المرضى“.

وكان الطبيب سيث لوكهارت قد صور مقطع فيديو وهو يخلع سن مريض، على لوح تزلج كهربائي .

واتهمت السلطات الطبيب بأنه عرض بتهوره المريض، الذي كان واقعا تحت أثر المخدر، إلى الخطر، بالإضافة إلى اختراقه خصوصية مرضاه، بتصوير نفسه وهو معهم من دون موافقتهم مستغلا وقوعهم تحت تأثير المخدر.

وبعد استعراض الفيديو، قال القاضي مايكل ولفرتون في محكمة ألاسكا: ”بعد مراجعة القضية مرارا وتكرارا، أدركت أنك كدت تقتل بعض الناس“.​



كما اتهم الطبيب أيضا بالاحتيال على التأمين الصحي بإجبار المرضى على الخضوع للتخدير الكلي دون داعٍ؛ لمطالبة التأمين بتكاليف إضافية.