"مصر للطيران" تمنح تذكرة سفر مدى الحياة لرضيعة ولدت على متن إحدى رحلاتها

أعلنت مصر للطيران، تقديم تذكرة سفر مدى الحياة، لرضيعة وُلدت على متن طائرة تابعة للشركة.

وكان قائد طائرة مصر للطيران، المتجهة من القاهرة إلى لندن، قرر الثلاثاء الهبوط اضطراريا فى مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقي بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطرارى، لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونيخ.

تم إبلاغ قائد الطائرة بأن السيدة اليمنية هيام نصر، على وشك الولادة، مما يستدعي معه هبوط الطائرة اضطراريا، إلا أنه وقبل الهبوط، وضعت السيدة طفلتها داخل الطائرة“.

واوضحت الشركة أنه ”كان يوجد على متن الرحلة طبيب وهو من قام بتوليد السيدة اليمنية هيام نصر بمعاونة الطاقم“.