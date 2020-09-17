كمامة رضيع تلغي رحلة طيران

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألغيت رحلة جوية كندية واستدعيت الشرطة لأن طفلة على متنها لم تكن ترتدي الكمامة.

وكانت الطائرة متجهة من مدينة كالجاري في مقاطعة ألبرتا إلى تورنتو ، بعد خلاف حول ما إذا كان يجب على الرضيعة البالغة من العمر 19 شهراً ارتداء كمامة؟

وقال صفوان تشودري إن شركة "ويست جت" أرادت إلزام طفلته التي تبلغ من العمر 19 شهرا بارتداء الكمامة، لكن الطفلة لم تتوقف عن البكاء.وتابع شودري قوله: وُضعت كمامة للفتاة الكبرى، وعند وضع الكمامة للرضيعة لم تتقبلها، وبدأت تبكي بشكل هستيري، وكان الطاقم يراقبنا، وبعدها طلبوا منا النزول من الطائرة.

في حين عارضت الشركة مزاعم والد الطفلة بأنه حاول إجبارها على ارتداء كمامة، وإساءة الركاب له.

وقالت شركة الطيران إنها ألغت الرحلة بعد تصاعد التوتر، عندما رفضت العائلة الامتثال لأحد شروط السفر المتمثلة بارتداء كمامة لمن هم فوق العامين.