"فيس بوك" تنافس نتفلكس و"زوم" بخدمة جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طرحت شركة فيس بوك خدمة جديدة لمستخدميها تمكنهم من مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت مع أصدقائهم، الأمر الذي يتيح لهم رؤية ردة فعلهم الفورية، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وسيصبح بإمكان المستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل مما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية.

وستتيح خاصية (واتش توغيذر) للمستخدم أن يضيف ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال بالفيديو، وما يصل إلى 50 شخصا من خلال أداة (ماسنجر رومز) للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وأتاحت شركت "نتفليكس أيضا خاصية مماثلة أطلقت عليها اسم(نتفليكس بارتي)، وتتيح لعدة مستخدمين مشاهدة أي فيلم معا عبر شاشة واحدة.