شاهد بالصور ..فتاة جسمها 19 سنة وعقلها 10 شهور

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعاني شابة بريطانية من مرض نادر حيث توقف نمو عقلها عند عمر10 شهور ،رغم نموها جسمها بشكل كبير وبلوغها سن الـ19

ولاتزال دايسي التى تقطن في مدينة "كارديف" بمقاطعة ويلز غرب بريطانيا تعتمد على مصاصة الفم معظم الوقت وتلبس الحفاظات وتشرب الحليب .

وقالت والدة دايسي لصحيفة "ميرور" البريطانية "لا أزال أعتني بها وكانها طفلة طوال 19 سنة ولا يزال الأطباء عاجزين عن تشخيص حالتها باستثناء أنها تتعرض أحيانا لنوبات صرع.

مشيرة إلى أنها لا تزال تعتمد على مصاصة الفم معظم الوقت وتمتلك الكثير من الدمى، موضحةً أن حالة ابنتها دايسي لا تزال تثير ذهول الأطباء الذين لم يستطيعوا حتى الآن إيجاد تفسير لها وكأن "الزمن تجمد عندها وهي في سن 10 شهور".

وأوضحت أن أحد الأطباء أبلغها أنه يعتقد أن دايسي مصابة ب "متلازمة ريتس" وهو مرض عصبي يصيب الفتيات الصغيرات عادة ويسبب إعاقة شديدة في النمو العقلي ويؤثر على مختلف جوانب حياة المريضة بما فيها عدم القدرة على الكلام والمشي وتناول الطعام.