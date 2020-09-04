امرأة تفتح مخرج الطوارئ وتسير على جناح طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فى واقعة غريبة قامت سيدة بالسير فق جناح طائرة بوينج تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، معللة السبب فى ذلك عدم تحملها درجة الحرارة المرتفعة داخل الطيارة، حيث خرجت من مخرج الطوارئ للاستنشاق الهواء عقب هبوطها في «كييف».

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مطار بوريسبيل بالعاصمة الأوكرانية كييف، عقب هبوط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قادمة من مدينة أنطاليا التركية، حاملة مجموعة من الركاب الذين كانوا يقضون إجازة الصيف في تركيا.

وتم استدعاء الشرطة والإسعاف وموظفي الحدود، حيث قامت الشرطة بالتحقيق مع المرأة، والتي لم تستطع تفسير ما حدث سوى بقولها: "أنا شعرت بالحر الشديد على متن الطائرة، وأردت الخروج من أجل بعض الهواء".

وبفحص الراكبة، لم يثبت أن المرأة كانت تحت تأثير الخمر أو تعاطي مخدرات، فتم إطلاق سراحها، لكن شركة الخطوط الجوية الأوكرانية قررت منعها من السفر على متن طائراتها مرة أخرى.