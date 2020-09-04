لقاح جونسون آند جونسون يمنع أعراض كورونا الشديدة في الهامستر السوري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت شركة جونسون آند جونسون إن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا حال دون إصابة حيوانات الهامستر بأعراض شديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركة الأدوية إلى بدء دراسات كبيرة وفي مرحلة متأخرة على البشر في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب رويترز.

وفي الدراسة التي تسبق المرحلة السريرية، فقدت الحيوانات التي جرى تحصينها وزنا أقل وكانت نسبة الفيروس في الرئة والأعضاء الأخرى أقل من الحيوانات التي لم يتم تحصينها.

وبدأت الشركة التجارب المبكرة على البشر في الولايات المتحدة وبلجيكا في يوليو، بعد أن أظهرت تفاصيل دراسة أجريت على القردة أن أفضل لقاحاتها المرشحة يوفر حماية قوية في جرعة واحدة.

وفي الدراسة التي سبقت المرحلة السريرية والتي نشرت نتائجها اليوم الخميس، تم تحصين الهامستر الذهبي السوري، الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض من القردة، أولا ثم تعريضه لفيروس كورونا المستجد بعد أربعة أسابيع.

ووجد الباحثون أن مستويات منخفضة من الأجسام المضادة التي يمكن أن تحيد الفيروس كانت مرتبطة بمستويات عالية من فقدان الوزن وتكاثر الفيروس في الرئتين