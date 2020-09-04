غرامة مالية على سائح بسبب «رمل الشاطئ»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فُرضت غرامة 1000 يورو على فرنسي في سردينيا بعدما ضُبطت في حقائبه كمية من الرمل كان قد سحبها من البحر خلال زيارته الجزيرة الإيطالية، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وضبط عناصر من حرس الغابات في مطار إلماس مكلفون حماية السواحل، كيلوجرامين من رمل الشاطئ داخل عبوة بلاستيك في حقيبة السائح الفرنسي الذي لم تُكشف هويته، بحسب بيان السلطات.



وأشار بيان إلى أن «هذه السلوكيات لا تلحق ضرراً بيئياً فحسب بل تقوض جهود صيانة الساحل من أجل التنمية السياحية المستدامة في سردينيا»، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وفي أغسطس 2019، أوقف زوجان فرنسيان في سردينيا وبحوزتهما 40 كيلوجراماً من الرمل في سيارتهما حين كانا يهمّان بركوب سفينة متجهة إلى مدينة تولون الساحلية جنوب فرنسا.

وتحظر سردينيا منذ سنوات على السياح سحب الرمل من الشواطئ والذي غالباً ما يكون على شكل حبات أرز، وتفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين. -