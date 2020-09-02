بعد فيروز: ماكرون يلتقي ماجدة الرومي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للبنان أمس، الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، بلقاء المطربة ماجدة الرومي.

وعبّر ماكرون خلال اللقاء عن رغبته في رؤية تعاون فني لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته، بينما أكدت الرومي أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته.

وثمّنت الماجدة كل مجهودات الرئيس الفرنسي لخدمة لبنان مشيرة الى أنّ زيارته للسيدة فيروز تلامس روح لبنان المنفي الجميل.

يذكر أنّ إيمانويل ماكرون قد زار فيروز في منزلها أمس الثلاثاء أين منحها وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.