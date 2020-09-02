تعليق من فنانة مصرية بعد حبس ابنتها على ذمة قضية

المصدر: مروة سليم - دبي

علقت الفنانة المصرية نهى العمروسي على اتهام ابنتها "نازلي" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "تهمة نازلي بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم". مضيفة في منشور آخر: "من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم".

وكانت العمروسي قد كتبت في وقت سابق عبر صفحتها "نازلي بنتي مظلومة شهروا بيها، عشان ينتقموا منها، لأنها شاهدة رئيسية في القضية، أنا عندي يقين إن الحقيقة هتبان في يوم من الأيام، وواثقة جداً في نزاهة القضاء المصري، وربنا كبير مفيش أكبر منه، ومسلمة أمري لله".

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت حبس ابنة الفنانة المصرية، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية عرفت اعلامياً في مصر بقضية "الفيرمونت"، وهي واقعة اعتداء جنسي تعرضت لها فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".

يأتي ذلك بعدما، كشفت التحريات الأولية تفاصيلاً جديدة حول الواقعة التي تعود إلى اغتصاب إحدى الفتيات جماعياً من قبل عدد من الشباب، والتي حولت مسار القضية.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات لابنة نهى العمروسي في تورطها بواقعة تعرض إحدى الفتيات للاغتصاب على يد 6 شباب بأحد الفنادق الشهيرة على الكورنيش قبل 6 سنوات وتحديداً في عام 2014، وتم نشر مقطع فيديو تم تصويره لعملية الاعتداء كما زعم بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي.