لجعل التطبيق أكثر عملية.. ميزة جديدة في "واتس اب" قد تظهر قريبا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير عن ميزة جديدة قد تظهر قريبا في تطبيق "واتسآب"، حيث يعمل المطورون على اختبارها لجعل التطبيق أكثر عملية للمستخدمين.

وبحسب موقع "وابيتاإنفو"، تمكن الميزة الجديدة مستخدمي "واتسآب" من معرفة أحجام الملفات المرتبطة بالتطبيق في أجهزتهم.

على سبيل المثال، سيتمكن المستخدم من معرفة المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر التطبيق في ذاكرة الهاتف وأحجام البيانات المتعلقة بالمراسلات.

ولا تزال الميزة الجديدة قيد الاختبار، ولم يتم تحديد موعد إطلاقها.

يذكر أن المطورين يعملون على تطوير ميزة تتيح استعمال التطبيق من أكثر من هاتف أو جهاز ذكي عبر حساب واحد بنفس الوقت.