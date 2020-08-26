حفلة "كاريوكي" تقود 93 للسجن في كمبوديا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

داهمت الشرطة في العاصمة الكمبودية صالة مخصصة لحفلات غناء "الكاريوكي"، اليوم الأربعاء، وصادرت مخدرات وسيارات وألقت القبض على 93 شخصا انتهكوا قيود فيروس كورونا.

ووقعت المداهمة في شمال مدينة "بنوم بنه"، عندما اقتحم رجال الشرطة الموقع، الذي أطلق عليه إكس، حسب موقع "كمبوديا نيوز" الإنجليزي.

وكانت صالات الكاريوكي قد انتهكت الإجراءات، التي تم تحديدها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعثر رجال الشرطة على "كمية كبيرة من المخدرات"، واحتجزت الشرطة 93 شخصا وصادرت أيضا عدة سيارات فارهة.