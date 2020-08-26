تشجيعا للسياحة.. مدينة ايطالية توفر إقامة مجانية لزوارها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسعى إحدى المدن الإيطالية لاستعادة السياحة عن طريق تقديم عرض مغري لتحفيز السائحين على المجيء إليها.

وذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" الأميركية، مشيرة إلى مدينة سان جوفاني الإيطالية بمقاطعة ميلانو، شمالي إيطاليا، توفر إقامة مجانية للسائحين الذين يقومون بزيارتها في الوقت الحالي.

ويسمح سكان المدينة المحليين للسائحين الذين يأتون إلى المدينة في الوقت الحالي بالإقامة معهم في منازلهم ضمن خطة لتشجيع السائحين على القدوم إلى المدينة التي توفر عليهم تكاليف الإقامة في الفنادق.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يرصد استضافة أحد سكان المدينة لمجموعة من السائحين الذين يزورون المدينة.

ويقوم أحد القائمين على هذه المبادرة في المدينة إنهم تلقوا نحو 8 آلاف طلب من عدة دول للمجيء إلى مدينتهم، مشيرا إلى أن هذه الطلبات من العديد من دول العالم أبرزها أمريكا وفرنسا والنرويج وروسيا.

ومن المقرر أن تستمر المبادرة التي انطلقت في 4 يوليو حتى 3 أكتوبر المقبل.