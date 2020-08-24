عادات تدمر الكبد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر موقع Focus، عادات تبدو غير ضارة، لكن بإمكانها أن تكون مدمرة للكبد، أهمها التناول غير السليم للفواكه والذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد أو الكبد الدهني، والفواكه تحتوي على كمية كبيرة من الفركتوز مما يؤدي إلى ترسب الدهون في الكبد.

ونقل بدوره موقع "سبونتيك" عن خبراء بريطانيين: "قليلون ينتبهون إلى محتوى الفركتوز في الطعام، على الرغم من أن امتصاصه يؤثر على تكوين الخلايا الدهنية – وخاصة في الكبد".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الدواء سلبا على الكبد، حيث يتم تكسير الأدوية في هذا العضو. وينصح الخبراء أنه في حالة ظهور علامات التعب أو الألم في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الأدوية، فتوقف عن استخدامها وناقش البديل مع طبيبك.