«آبل» تكشف بالخطأ عن موعد إطلاق هاتف «آيفون 12»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كتشف مستخدمو الإنترنت ،عن طريق الخطأ، أن قناة يوتيوب الرسمية لمُصنّع الهواتف الأمريكي العملاق آبل قد اختبرت فجأة البث المباشر لمؤتمرها لخريف 2020 في صباح يوم الجمعة، كاشفة عن موعد إطلاق أجهزة آيفون 12.

ورصد أحد مستخدمي ”تويتر“ إشعارًا ببث مباشر مجدول، في 10 سبتمبر/أيلول 2020 الساعة 12:15 مساءً على قناة آبل على موقع يوتيوب.

وكانت تقارير قد أفادت بقيام أبل بتحميل فيديو اختباري على منصة يوتيوب، كشفت خلاله عن موعد إطلاق هاتفها الأحدث آيفون 12، لكنها سرعان ما حذفته مرة أخرى عندما أدركت الخطأ.