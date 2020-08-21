تغطية مباشرة لحملة "نلتزم لننتصر".. للتصدى لفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



تنقل لكم صحيفة «الإمارات اليوم» عبر منصاتها التواصل الاجتماعي اليوم تغطية مباشرة لحملة نلتزم لننتصر"، لتجديد الدعوة للمجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتحمل المسؤولية الذاتية في مواجهة فيروس كورونا والحد من تداعياته.

ونشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات فيديو تحت هاشتاق "نلتزم لننتصر" تحث فيه المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا؛ للوصول إلى "صفر إصابات"، مختتمة الفيديو بعبارة "القرار يرجع لك".

وشدد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة، على أهمية الالتزام المجتمعي بالمحافظة على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققتها بلاده في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

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