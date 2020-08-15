مطعم صيني يجبر زبائنه على وزن أنفسهم قبل الدخول

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتذر مطعم في الصين عن سياسته المثيرة للجدل، المتمثلة في مطالبة رواده بوزن أنفسهم قبل الدخول، وذلك في استجابة لحملة وطنية جديدة ضد هدر الطعام.

وطالب المطعم من زبائنه الوقوف على الميزان ومسح بياناتهم ضوئيا في تطبيق ذكي يوصى لهم باختيارات الطعام بناء على أوزانهم وقيمة السعرات الحرارية للأطباق.

وفي رد فعل سريع على تلك السياسة، انتشرت الهاشتاغات المتعلقة به أكثر من 300 مليون مرة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو".

في المقابل، أعرب المطعم عن "أسفه الشديد" لتفسيره لحملة مكافحة هدر الطعام.

قال في اعتذار نُشر على شبكة الإنترنت، صباح اليوم السبت: "كانت نيتنا الأصلية هي الدعوة إلى وقف الهدر وطلب الطعام بطريقة صحية، ولم نجبر العملاء على وزن أنفسهم".