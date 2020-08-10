نفايات الكمامات تنذر بأزمة بيئية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا الأميركية من أزمة نفايات ضارة من الأقنعة والقفازات المستخدمة للوقاية من الفيروس، والتي قد تسبب تغيرا بيئيا على مدى سنوات طويلة.

وأفادت الصحيفة بأن العالم يستهلك أكثر من 194 مليار كمامة وقفازا شهريا بسبب كورونا، مشيرة إلى أن تلك الأقنعة أو القفازات البلاستيكية تُستهلك لمرة واحدة لتصبح نفايات ضارة.

وتنتهي هذه النفايات غالبا في البحار والمحيطات لتترك أثرا واضحا على النظام البيئي لعقود قادمة.

وحذر نشطاء بيئيون فرنسيون من زيادة عدد الأقنعة المتلفة في البحار والمحيطات، حيث لا يمكن إعادة تدويرها بسبب ما قد تفرزه من أبخرة سامة ستضر المناخ.

وينصح نشطاء البيئة بأهمية استخدام الأقنعة التي يمكن إعادة استخدامها، لتقليل نفايات الأقنعة والقفازات البلاستيكية.