السعودية: الخدمات المقدمة للحجاج كانت وفق خطط تنفيذية تعتمد أحدث التقنيات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنفيذية لموسم حج 1441هـ، بعد صدور قرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة جدًا، وذلك لمنع تفشي جائحة كورونا بين الحشود الكبيرة التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني بين أفرادها ، وقبل ذلك تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": "لقد حرصت الوزارة وجميع الجهات المشاركة في حج هذا العام 1441هـ على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، والإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الواجب اتباعها في موسم الحج انفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام".

وبين أن وزارة الحج والعمرة عملت في كل مرحلة من مراحل مناسك الحج على تحقيق إجراءات التباعد المكاني، بداية من العزل الصحي المنزلي للحاج بعد التواصل معه، ثم تطبيق العزل الصحي المؤسسي من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة الحالي، وإلزامه بارتداء الإسورة الإلكترونية للتأكد من تطبيق التباعد المكاني، وقال " إن تطبيق البروتوكولات الوقائية يتم في جميع مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة، من خلال خفض استيعاب الحافلة إلى 50% لضمان تحقيق البروتوكولات الوقائية، وضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر المشاركة في خدمتهم "، مؤكدًا أن هناك تنظيمًا كاملًا تم التخطيط له بعناية فائقة.

وأكد أن وزارة الحج والعمرة تتعامل مع أعداد الحجيج في موسم حج هذا العام وفي كل عام، بكامل طاقتها التشغيلية والتنظيمية وأن الأولوية لديها هي " حماية الأرواح ".

وعن مدى الاستفادة من التقنية في حج هذا العام أبان مشاط أن وزارة الحج والعمرة تقوم وللسنة الثانية على التوالي، بتطبيق خدمة " البطاقة الذكية "؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام، والاستفادة من الإمكانات التقنية لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم لمناسك الحج، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة للتحول الرقمي، من خلال إنشاء منصات افتراضية، لتيسير الإجراءات وتقليصها، ومواكبة التطورات التقنية، وتحقيق مستهدفات برنامج رؤية 2030 التنفيذي "خدمة ضيوف الرحمن"، تأكيداً على الالتزام بتطوير وتوسيع الخدمات الذكية المقدمة للحجيج.

وأبان أن " البطاقة الذكية " تعد امتدادَا لمشروع منصة "الحج الذكية" التي تعد هوية رقمية للحاج، مفيداً أنه ومع متطلبات الموسم الحالي تم تطوير الخدمات المرتبطة بالبطاقة، لتحتوي على معلومات الحجيج الشخصية والطبية والسكنية، ومن ذلك "فوج الحاج، ورقم حافلته ومقعده، ومقر سكنه ورقمي غرفته وسريره"، وتتيح للقائمين على خدمته معرفة برنامجه الخاص في الحج ونقاط التجمع وأوقات المغادرة ، وتُسهم في إرشاد الحجاج إلى مساكنهم في المشاعر المقدسة، والتحكم في الدخول إليها، وإلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي .

ولفت النظر إلى أن من خصائص " البطاقة الذكية " الحيوية تصميمها وفق مجموعة ألوان أساسية ترتبط بخدمات البرامج والتفويج والنقل، وتضمنها لتقنية اتصال المجال القريب NFC لقراءة بيانات الحاج عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، واحتوائها على " باركود " يتم قراءته عن طريق العاملين في الحج لتجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله.