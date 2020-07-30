نقل مباشر لشعائر وقوف الحجاج على عرفات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع الإمارات اليوم تغطية مباشرة بالفيديو لشعائر الركن الأعظم في فريضة الحج وهو الوقوف بجبل عرفات، حيث يتوافد حجاج بيت الله الحرام الذين جاءوا من كل فج عميق للصعود إلى صعيد جبل عرفات فجر يوم التاسع من ذي الحجة.

لمتابعة التغطية: رابط البث المباشر ليوم عرفة

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الصحة السعودية: وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات وسط إجراءات صحية مشددة.. لدينا عيادات صحية متطورة في المشاعر المقدسة.. وهناك متابعة صحية دقيقة لنقل الحجاج إلى المشاعر.

الصحة السعودية : متابعة صحية دقيقة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

الصحة السعودية: لدينا عيادات صحية متطورة في المشاعر المقدسة

وسائل اعلام سعودية: وصول الحجاج إلى مشعر عرفات

الصحة السعودية لم تعلن عن أي إصابات بين الحجاج بـ "كورونا"

وزارة الحج والعمرة: اكتِمالُ جاهزيّة مشعَر عَرفات لاستقبال ضيُوف الرّحمن.

العربية: كل حاج له مكان محدد للصلاة في المسجد

بالصور.. وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات

بالصور.. تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بـ مَشعر عَرفات.

وزارة الحج والعمرة: اكتِمالُ جاهزيّة مشعَر عَرفات لاستقبال ضيُوف الرّحمن.

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