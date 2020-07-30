"الصحة السعودية" لم تعلن عن أي إصابات بين الحجاج بـ "كورونا"

المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدم تسجيل أي إصابات بين الحجاج بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب قناة "العربية".

ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم، على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وكانت مناسك الطواف والسعي في يوم التروية قد اكتملت، ونُقل الحجاج على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، قبل أن يباشروا السير إلى جبل عرفات على بعد 10 كيلومترات للوقوف على صعيد عرفات، الخميس، وهو ركن الحج الأعظم.