انتحار بطلة العالم للتزحلق على الجليد في موسكو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدمت بطلة التزحلق على الجليد الروسية، إياكترينا ألكسندروفسكايا البالغة من العمر 20 سنة، على الانتحار، امس السبت، في العاصمة الروسية موسكو.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الحادثة أقرب إلى الانتحار، وجاري التحقيق في الأمر، حيث إن الشابة تركت رسالة تحتوي على كلمة "أحبك".

ويشار إلى أن ألكسندروفسكايا كانت تقدم عروض التزحلق على الجليد بشكل فردي في بادئ الأمر، ثم تحولت إلى الزوجي. وبعد فترة غيرت جنسيتها الرياضية إلى الأسترالية، حيث أصبحت مع شريكها هارلي وندسور بطلة العالم للناشئين للتزحلق على الجليد في عام 2017.