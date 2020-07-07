عالم روسي ينشر دراسة صادمة حول الفطر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن العالم والطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أمس، أن ما يتم تداوله عن الفوائد الكثيرة للفطر واعتباره بديلا للحوم، أمر ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه خطير وغير مفيد.

ووفقا لمياسنيكوف، فإن الكثير من الأشخاص يؤمنون بأن الفطر يعد مصدراً جيداً للبروتين، وهذا ليس صحيحاً أيضاً، حيث يحتوي على 3% فقط من البروتين، وفق ما نشرته وكالة سبوتنيك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجسم لا يمتصها بشكل جيد بسبب وجود كميات كبيرة من مادة الكايتين (المركب الأساسي لجوانب خلية الفطريات وهي الهيكل الصلب الذي يغطي أجسام الحشرات والعديد من مفصليات الأرجل وبعض الحيوانات).

وأشار إلى أن أكثر خصائص الفطر ضرراً هي قدرته على امتصاص المواد الضارة من التربة، والتي يمكن أن تنتقل إلى جسم الإنسان بعد تناوله.

وقال مياسنيكوف: "جميع الفيتامينات الموجودة في الفطر تختفي بعد المعالجة الحرارية (القلي أو السلق)، لكن جميع المواد الضارة من التربة، بما في ذلك أملاح المعادن الثقيلة تبقى".

ونصح الطبيب الروسي بتناول الفاصولياء الخضراء، وذلك بسبب احتوائها على الدهون الصحية والبروتينات ومضادات الأكسدة.