تايوان تنظم رحلات سفر وهمية لرفع معنويات مواطنيها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلقت تايوان رحلات وهمية لمواطنيها، حيث يمر الركاب بنقطة فحص جوازات السفر، ثم يقومون بالصعود إلى متن طائرة لا تقلع.

وتم تعليق حركة الملاحة الجوية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ليطلق مطار سونغشان في تايبيه (تايوان) رحلة طيران وهمية للركاب.

ونشر مطار «سونغشان» في منتصف شهر يونيو، إعلانا عن الحدث ودعا الراغبين إلى التقدم للمشاركة، وكان هناك نحو 7 آلاف شخص، ليختار موظفو المطار 90 مشاركا بشكل عشوائي، مع إمكانية دعوة شخص آخر إلى الرحلة.

وقال الركاب إنهم فقدوا الرحلات إلى الخارج ويأملون بأن تفتح الحدود قريباً، في حين حمل بعضهم الحقائب إلى المطار ليعيشوا أجواء السفر الحقيقة.

وأغلقت تايوان حدودها فى مارس وسط تفشى جائحة فيروس كورونا، وما زال الأجانب ممنوعون من زيارة الجزيرة.