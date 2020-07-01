مطاعم "بيتزا هات" تعلن إفلاسها فى الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قدمت شركة "إن بى سى إنترناشونال"،التي تدير سلاسل مطاعم "بيتزا هت" و"ويندي"، بطلب إفلاس ،وذلك بعد الضغوط التى تعرضت لها من جراء عمليات الإغلاق المرتبطة بالتصدى لجائحة "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سعت الشركة عن كثب للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها، اليوم الأربعاء، إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية



وتعرضت الشركة لأزمات مالية مؤخرا، بسبب الإغلاق جراء فيروس كورونا المستجد، وديون ضخمة تصل إلى مليار دولار تقريبا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والغذاء.

كما عانت سلسلة مطاعم "بيتزا هت" على وجه الخصوص من أزمة إرادات خلال الفترة الأخيرة، بحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وتواصل "إن بى سى إنترناشونال" -التي توظف نحو 40 ألف شخص في 26 ولاية أميركية- في تشغيل سلاسل المطاعم بينما تسير في عملية إشهار الإفلاس.

وتدير "إن بى سى إنترناشونال" نحو 1200 مطعم لبيتزا هت ، و400 مطعم لويندي تقريبا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فيما تدير شركات آخرى بقية المطاعم التابعة للسلسلتين.