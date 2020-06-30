وسم “فتح المساجد” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: اللهم لك الحمد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تصدر وسم “فتح المساجد” قائمة الوسوم المتصدرة على شبكة “تويتر”، مع الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من يوليو.

وعبّر مغردون عن فرحتهم وسعادتهم بقرار إعادة فتح المساجد ودور العبادة، وذلك بعد إغلاقها في منتصف مارس الماضي، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والحد من انتشاره في الدولة.

وشدد المغردون على ضوررة اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل مرتادي المساجد ودور العبادة، لتجنب انتشار العدوى وحماية الأرواح.

وتضمن القرار الذي أعلن عنه اليوم في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات “استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر وأنه سيتم الفتح التدريجي لمساجد الدولة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات الخمس.

وحدد القرار نسبة للطاقة الاستيعابية للمساجد ودور العبادة، بحيث لا تتجاوز 30%، مشيراً إلى إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد والعاملين في المساجد ودور العبادة.