تقرير يكشف تجسس "تيك توك" على ملايين المستخدمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف تقرير وجود ميزة أمنية في آيفون 14 تمكنت من اكتشاف تجسس تطبيق "تيك توك" على الملايين من مستخدميه.

وأوضح التقرير أن المنصة تقوم بنسخ النص من حافظة المستخدم كل بضع ثوان، ما يتيح تسجيل لوحة المفاتيح الخاصة بشكل فعال بهم دون علمهم.

وعلى الرغم من أن هذا تم في السابق بشكل سري، إلا أن مستخدمي الإصدار التجريبي من برنامج "آيفون" الجديد من آبل يتلقون إشعارات عندما يقوم أحد التطبيقات بجمع بيانات المستخدم، ووجدوا أنفسهم يتعرضون باستمرار لضغوط عند الكتابة على "تيك توك".

وقال المتحدث باسم "تيك توك" إن ما يراه المستخدمون هو في الواقع "ميزة مصممة لتحديد السلوك المتكرر غير المرغوب فيه"، وليس غزوا مقصودا للخصوصية.

وأوضح المتحدث: "لقد أرسلنا بالفعل نسخة محدثة من التطبيق إلى متجر آبل الالكتروني ( App Store) لإزالة ميزة مكافحة البريد العشوائي للقضاء على أي ارتباك محتمل. تيك توك ملتزمة بحماية خصوصية المستخدمين والشفافية في كيفية عمل تطبيقنا".