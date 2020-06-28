موظف في "ستاربكس"رفض خدمة زبونة بدون كمّامة فحصل على 63 ألف دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حصل نادل شاب، يعمل في أحد مقاهي "ستارباكس" في سان دييغو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية على تعاطف الآلاف من الأميركيين وعلى مبلغ قدره 60 ألف دولار بعدما اعتذر عن خدمة إحدى الزبائن التي رفضت ارتداء القناع الواقي من الأمراض.

الزبونة أخذت صورة له ونشرتها على صفحتها على فيسبوك وكتبت " هذا لينين من ستاربكس، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي قناعًا. في المرة القادمة سأتصل بالشرطة وأحضر إعفاء طبيا".

وحصلت التدوينة على متابعة الآلاف، بعد أن تشاركها العديد من المعلقين.

وأثارت الحادثة تفاعلا كبيرا على المنصات الاجتماعية، لكن عوض أن تحدث الأثر الذي كانت ترجوه الزبونة، حظي الشاب بمساندة أغلب المتابعين على الفضاء الأزرق وعلى تويتر.

ورداً على ما اعتبره ناشطون محاولة السيدة تشويه صورة الشاب، أطلق أحد المتابعين حملة لجمع التبرعات للشاب وتعويضه عن الضر الذي تسببت له فيه التدوينة.

ولم تتوقف التبرعات منذ بداية الأسبوع ليبلغ مجموع المنحات يوم السبت حوالي 63000 دولار.

وفي مقطع فيديو نشر عبر "فيس بوك"، شكر فيه غوتيريز المتبرّعين مشيراً إلى أنّه سيستخدم الأموال لتحقيق حلمه بأن يصبح راقصًا محترفاً.