أميركي يفوز بـ 4 ملايين دولار باليانصيب للمرة الثانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ربح رجل في ولاية ميشيغان الأميركية مبلغ أربعة ملايين دولار مرتين، وفقا لما نقله موقع "سي إن إن".

وقال الرجل الذي يدعى مارك كلارك (50 عاما) وهو من مدينة ساوث روكوود: "لا تظن أنك ستربح الملايين مرة، وقطعا لن تعتقد أن هذا سيحدث مرتين".



وبدأت قصة حظه السعيد قبل ثلاث سنوات.عندما كان يقوم خلال عمله بإيصال الوقود إلى محطة في مدينة هودسون، حيث قرر شراء بطاقة يانصيب فورية، وعندما كشطها وجد عبارة تطلب منه مراجعة الموظف.

روى كلارك ما حدث مع الموظف: "مع مباشرتنا الحديث، قام بكشط ما تبقى من البطاقة ونظر إلي بصدمة على وجهه وقال: "مارك لقد ربحت 4 ملايين دولار للتو!".

وسرعان ما أخذ كلارك شاحنته ليعيجها إلى عمله، ثم اتجه إلى منزل والديه لمشاركتهم الأخبار المفرحة. وتقاعد سريعا بعد ذلك.

وقرر الرجل هذا الشهر شراء بطاقة يانصيب أخرى، ليربح مرة أخرى، 4 ملايين دولار أخرى، بكل بساطة: "كشطت البطاقة في المتجر باستخدام عملة حديدية أعطاني إياها والدي قبل نحو 10 سنوات".

وأضاف: "أعتقد أن تلك العملة الحديدية المحظوظة قد تكون ساعدتني لربح هذا".

وقال كلارك إنه سيعود لحياته القديمة الهادئة، حيث سيقضي وقته متقاعدا يقوم باصطياد السمك مستمتعا بوقته مع أسرته، لا غير.