التعرض لأشعة الشمس دون قبعة رأس يضر بوظيفة الدماغ

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر باحثون من جامعة كوبنهاغن من أن قضاء الوقت تحت أشعة الشمس بدون قبعة يمكن أن يضر بوظيفة الدماغ، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

وقال البروفيسور لارس نيبو، الذي قاد الدراسة: "نقدم أدلة على أن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصةً في الرأس يضعف الحركة والأداء المعرفي.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ انخفاض في الأداء الحركي والمعرفي عند 38.5 درجة، وهو انخفاض درجة حرارة الجسم بمقدار 1 درجة عما أظهرت الدراسات السابقة، وهو فرق كبير.

وفقا للباحثين، فإن النتائج لها آثار على الأشخاص الذين يعملون في البناء والنقل والزراعة.